Sunderland condena insultos racistas online a Brian Brobbey

O Sunderland denuncia insultos racistas dirigidos ao seu jogador Brian Brobbey online, após o jogo de domingo diante do Tottenham.

Em comunicado nas redes sociais, o clube inglês declara "apoio total e inabalável" ao avançado neerlandês e condena o que considera "a recorrente e inaceitável frequência deste comportamento, tanto dentro dos estádios como online".

Em causa está um lance entre Brobbey e dois jogadores do Tottenham: o central Christian Romero e o guarda-redes Antonín Kinsky. Já com a bola perdida, o ponta de lança do Sunderland deu um empurrão a Romero, o que o levou a chocar com a cabeça de Kinsky, que ficou muito queixoso, e ainda a lesionar-se. O defesa deixou o relvado em lágrimas.

Após o jogo, as redes sociais de Brobbey foram inundadas de comentários insultuosos, vários deles de cariz racistas. O Sunderland informa ter feito queixa à Premier League, às plataformas de redes sociais e à polícia, e esperam "ação rápida contra os responsáveis".

"O racismo é aberrante e não tem lugar no nosso jogo, nem na sociedade, e continuaremos a denunciar claramente e sem remorso de cada vez que isto ocorrer. O futebol tem de ser um ambiente seguro e inclusivo para todos, sem exceção", lê-se no comunicado do Sunderland.

O clube queixa-se, também, de que este "não é um incidente isolado" e que o mesmo já aconteceu, esta época, com Romaine Mundle e Lustharel Geertruida.