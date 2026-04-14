- Bola Branca 18h15
- 14 abr, 2026
-
Brasil
Artur Jorge renova com o Cruzeiro ao fim de quatro jogos
14 abr, 2026 - 22:15 • Inês Braga Sampaio
Bastaram três vitórias para o treinador português convencer a estrutura do Cruzeiro, com quem assinou até 2030.
O Cruzeiro anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com o treinador português Artur Jorge, ao fim de quatro jogos.
Artur Jorge, de 54 anos, assumiu o comando da equipa no final de março, com contrato até dezembro de 2027. Três vitórias e uma derrota depois, prolonga o vínculo à Raposa até 2030.
"Seguimos juntos por grandes conquistas", escreve o Cruzeiro, nas redes sociais.
Artur Jorge sucedeu a Tite no comando do Cruzeiro. Na altura, a equipa não tinha qualquer vitória no Brasileirão. Agora, o clube de Belo Horizonte está em 17.º lugar, com dez pontos, a um da zona de salvação.
Esta é a segunda experiência do técnico português no Brasil. Na primeira, após deixar o Sporting de Braga, com que venceu a Taça da Liga, conquistou com o Botafogo o Brasileirão e a Libertadores.
- Bola Branca 18h15
- 14 abr, 2026
-