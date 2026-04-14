Atlético e PSG confirmam passagem às "meias" da Champions

Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain seguraram a vantagem que traziam da primeira mão dos quartos de final, frente a Barcelona e Liverpool, respetivamente, e confirmaram o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões.

Os madrilenos, que tinham vencido por 2-1 em Barcelona, tiveram mais dificuldades. Os catalães adiantaram-se logo aos quatro minutos, por intermédio de Lamine Yamal, e chegaram ao 2-0, no Metropolitano, com um golo de Ferran Torres aos 24 minutos. No entanto, sete minutos mais tarde, Ademola Lookman reduziu para 2-1. As esperanças do Barça esfumaram-se com a expulsão de Eric Garcia ao minuto 79.

João Cancelo jogou de início pelo Barcelona, a lateral-esquerdo.

Em Liverpool, o PSG foi mais autoritário e venceu por 2-0, com um bis de Ousmane Dembélé, aos 72 e 91 minutos.

Nota para a lesão do internacional português Nuno Mendes, aos 38 minutos, o que gera preocupação para o Mundial 2026. Vitinha e João Neves também foram titulares, Gonçalo Ramos ficou no banco.