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Liga dos Campeões

Atlético e PSG confirmam passagem às "meias" da Champions

14 abr, 2026 - 22:05 • Inês Braga Sampaio

Madrilenos perdem com Barcelona, mas retêm vantagem. Parisienses voltam a derrotar o Liverpool, agora em Anfield.

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Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain seguraram a vantagem que traziam da primeira mão dos quartos de final, frente a Barcelona e Liverpool, respetivamente, e confirmaram o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões.

Os madrilenos, que tinham vencido por 2-1 em Barcelona, tiveram mais dificuldades. Os catalães adiantaram-se logo aos quatro minutos, por intermédio de Lamine Yamal, e chegaram ao 2-0, no Metropolitano, com um golo de Ferran Torres aos 24 minutos. No entanto, sete minutos mais tarde, Ademola Lookman reduziu para 2-1. As esperanças do Barça esfumaram-se com a expulsão de Eric Garcia ao minuto 79.

João Cancelo jogou de início pelo Barcelona, a lateral-esquerdo.

Em Liverpool, o PSG foi mais autoritário e venceu por 2-0, com um bis de Ousmane Dembélé, aos 72 e 91 minutos.

Nota para a lesão do internacional português Nuno Mendes, aos 38 minutos, o que gera preocupação para o Mundial 2026. Vitinha e João Neves também foram titulares, Gonçalo Ramos ficou no banco.

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