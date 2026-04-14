- Bola Branca 18h15
- 14 abr, 2026
-
Inglaterra
"É o momento certo". Iraola deixa Bournemouth no final da época
14 abr, 2026 - 21:39 • Inês Braga Sampaio
Treinador espanhol está ao comando dos "cherries" desde 2023/24 e, esta temporada, encontra-se a três pontos da Europa.
O Bournemouth anunciou, esta terça-feira, que o treinador Andoni Iraola vai deixar o clube no final da época, pelo próprio pé.
"Sinto que este é o momento certo para sair, mas levarei comigo memórias fantásticas deste clube", afirma o treinador, em declarações reproduzidas no comunicado do clube inglês.
O antigo defesa do Athletic de Bilbau e internacional espanhol, de 43 anos, assumiu o comando do Bournemouth na época 2023/24, depois de três anos no Rayo Vallecano.
Com Iraola ao leme, os "cherries" terminaram a primeira época em 12º e a segunda em nono na Premier League. Esta época, ocupam o 11º lugar, embora estejam a somente três pontos dos lugares europeus.
O português Tiago Pinto, diretor desportivo do Bournemouth, lamenta a perda de "um grande treinador e uma excelente pessoa".
- Bola Branca 18h15
- 14 abr, 2026
-