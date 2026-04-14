Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 14 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Inglaterra

"É o momento certo". Iraola deixa Bournemouth no final da época

14 abr, 2026 - 21:39 • Inês Braga Sampaio

Treinador espanhol está ao comando dos "cherries" desde 2023/24 e, esta temporada, encontra-se a três pontos da Europa.

A+ / A-

O Bournemouth anunciou, esta terça-feira, que o treinador Andoni Iraola vai deixar o clube no final da época, pelo próprio pé.

"Sinto que este é o momento certo para sair, mas levarei comigo memórias fantásticas deste clube", afirma o treinador, em declarações reproduzidas no comunicado do clube inglês.

O antigo defesa do Athletic de Bilbau e internacional espanhol, de 43 anos, assumiu o comando do Bournemouth na época 2023/24, depois de três anos no Rayo Vallecano.

Com Iraola ao leme, os "cherries" terminaram a primeira época em 12º e a segunda em nono na Premier League. Esta época, ocupam o 11º lugar, embora estejam a somente três pontos dos lugares europeus.

O português Tiago Pinto, diretor desportivo do Bournemouth, lamenta a perda de "um grande treinador e uma excelente pessoa".

Tópicos
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

