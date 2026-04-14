Javier Mascherano deixa comando do Inter Miami de Messi

Javier Mascherano já não é treinador do Inter Miami, em que atua o compatriota e ex-companheiro de equipa Lionel Messi. O argentino anunciou a demissão, esta terça-feira, devido a "motivos pessoais".

Com Mascherano ao comando, o Inter venceu 38 jogos em 66, e conquistou a o campeonato norte-americano, a MLS, pela primeira vez.

"Gostaria de agradecer ao clube pela confiança depositada. Vou guardar para sempre a memória da conquista do primeiro campeonato. Não tenho dúvidas de que este clube vai alcançar novos sucessos", afirmou o antigo internacional argentino, de 41 anos, em conferência de imprensa.



Mascherano assumiu o comando técnico do Inter Miami em janeiro de 2025. Além da conquista da MLS, conduziu a equipa no Mundial de Clubes, em que atingiu os oitavos de final. Atualmente, os floridianos ocupam o terceiro lugar da Conferência Este, a quatro pontos do líder, o Nashville.

A orientar o Inter Miami, de forma interina, fica o argentino Guillermo Hoyos, de 62 anos, que já integrou a estrutura técnica do Barcelona.