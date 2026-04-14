Novo julgamento à morte de Diego Maradona começa esta terça-feira

Começa esta terça-feira o novo julgamento à morte de Diego Armando Maradona. Sete membros da equipa médica do antigo futebolista argentino estão acusados de homicídio negligente.

Esteve novo julgamento começa quase um ano depois de o processo anterior ter sido anulado, face ao escândalo da participação de uma das juízas, Julieta Makintach, num documentário sobre o processo, cujo nome provisório era "Justiça Divina". A magistrada acabou por ser destituída do caso por um júri de acusação da Legislatura de Buenos Aires, a 18 de novembro de 2025.

Um tribunal em San Isidro, perto de Buenos Aires, vai ouvir testemunhos de praticamente 100 pessoas.

Toda a equipa médica responsável pelos cuidados de Maradora antes da sua morte, a 25 de novembro de 2020, vão a julgamento, acusados do crime de homicídio simples com dolo eventual. Todos negam essa responsabilidade.

Respondem pela acusação o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov, a médica e coordenadora da empresa Swiss Medical Nancy Forlini, o psicólogo Carlos Díaz, o clínico geral Pedro Di Spagna e o enfermeiro Ricardo Almirón.

Antigo avançado de Boca Juniors, Barcelona ou Nápoles, entre outros clubes, Diego Armando Maradona morreu aos 60 anos, vítima de uma crise cardiorrespiratória, numa cama médica numa residência privada em Tigre, a norte de Buenos Aires, onde o campeão do mundo pela Argentina em 1986 recuperava de uma neurocirurgia a um hematoma na cabeça.