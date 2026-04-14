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Presidente do Nápoles quer futebol de 50 minutos e sem clubes de cidades pequenas

14 abr, 2026 - 21:20 • Inês Braga Sampaio

Aurelio de Laurentiis considera que o futebol "vai perder a geração mais jovem" se não fizer alterações estruturais.

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O presidente do Nápoles, Aurelio de Laurentiis, conhecido pela sua excentricidade, considera que o futebol se arrisca a perder a atenção das novas gerações e, para o evitar, dá várias ideias. Uma delas, desde logo, é deixar de ter pequenas terras representadas entre a elite.

"Não podes ter equipas de pequenas cidades com 50 mil habitantes. Porque quando o jogo está a dar na DAZN ou na Sky, quantas pessoas vão ver? Três mil? Quatro mil? E a publicidade? Por que é que a Sky ou a DAZN têm de pagar muito dinheiro por um jogo desses?", questiona, em declarações ao portal "The Athletic", antes de aumentar ainda mais a fasquia: "Tens de ter pelo menos um milhão de adeptos. Se tens 100 mil ou 200 mil, tens de estar noutra secção."

Partes de 25 minutos

Essa não é a única ideia de De Laurentiis para salvar um desporto que, no entender do magnata italiano "vai perder a geração mais jovem".

"Os jogos são demasiado longos", declara, criticando também o facto de os intervalos terem duração de 15 minutos: "Imaginem a estupidez. Acham que é possível recuperar o meu neto de seis anos, que sabe tudo [sobre futebol] porque joga na PlayStation, ao fim de 15 minutos? Nunca. Porque ele vai para o quarto dele e começa a jogar."

O presidente do Nápoles também considera que os mais jovens "não têm a paciência para ver um jogo muito lento na televisão". Por isso, oferece uma solução.

"Primeira coisa: reduzir os 45 minutos de cada parte para 25. Num jogo de 50 minutos, o tempo é medido por tempo de jogo, em vez de os árbitros recuperarem minutos através do tempo de compensação. Mas também não podes deitar-te ao chão como um ator. Se fizeres isso, sais", atira.

Também sugere uma utilização diferente para os cartões: "Levas um cartão amarelo, sais por cinco minutos. Levas um cartão vermelho, sais por 20."

Mudar o fora de jogo

De Laurentiis quer, igualmente, mais golos, porque, no seu entender, "há demasiado poucos" neste momento, o que retira espetacularidade ao jogo.

"Tem de haver mais golos. E para isso, temos de mudar as regras. Não podes anular um golo por alguns milímetros, o fora de jogo tem de ser alterado e bastante", argumenta.

Todas estas alterações que Aurelio de Laurentiis propõe assentam numa garantia: "A nova geração é o nosso ouro."

"Se não lhes agradarmos, morreremos. Não teremos a mesma participação que tivemos nos últimos 100 anos", vaticina.

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