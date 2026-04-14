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San Marino cria seleção A feminina e tem liga a caminho

14 abr, 2026 - 18:27 • Inês Braga Sampaio

As "titãs", como passam a ser chamadas, realizaram na segunda-feira a sua primeira sessão de treinos, sob o comando da antiga futebolista italiana Giulia Domenichetti.

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Nasceu a primeira seleção principal feminina da história do futebol de San Marino.

As "titãs", como passam a ser chamadas, realizaram na segunda-feira a sua primeira sessão de treinos, sob o comando da antiga futebolista italiana Giulia Domenichetti.

"É histórico. Estamos a embarcar numa viagem que nos permitirá, brevemente, apresentarmo-nos ao futebol europeu, num setor que nunca conseguimos desenvolver até agora, apesar do nosso desejo", declarou o presidente da Federação de Futebol de San Marino (FSGC), Marco Turca.

"A razão estava ligada, acima de tudo, ao baixo número de jogadoras ativas. Mas com o tempo, as coisas mudaram e surgiu como consequência natural, mas sem tomar por garantido, a tradução deste progresso para um projeto ambicioso e concreto. Não fazemos segredo: as dificuldades não desapareceram magicamente. (...) Mas esperamos corresponder a todas as necessidades. Estou convencido de que todos nós remaremos do lado certo da história", acrescentou.

Uma das dificuldades está relacionada com infraestruturas. A outra com os requisitos para a continuidade da equipa nacional. A FIFA dita que um dos requisitos essenciais para se ter de uma seleção é a existência de um campeonato doméstico. E vem um a caminho, garantiu Turca. "Criá-lo não será um processo simples, mas há um compromisso forte."

Foram chamadas 30 jogadoras para o primeiro estágio da história da seleção A feminina de San Marino.

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