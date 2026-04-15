Arsenal
Arteta. Qualificação “totalmente merecida”
15 abr, 2026 - 23:11
Eliminatória foi decidida em Alvalade com um golo de Havertz, aos 90 minutos.
O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, considera que a sua equipa "teve a atitude certa" contra o Sporting para a Liga dos Campeões.
“Tivemos a atitude certa, que percebemos a dificuldade do jogo. Estou especialmente feliz pelos nossos adeptos, porque conseguimos mais duas noites mágicas, aqui e em Madrid. Não somos perfeitos, sabemos que temos coisas a melhorar”, disse.
O técnico dos “gunners” diz que, em sua opinião, o Arsenal foi “melhor que o nosso adversário, ainda que não tenhamos expressado isso na finalização. Vamos desfrutar desta qualificação, porque é totalmente merecida. É muito justo o que aconteceu aqui".
Questionado sobre a saída de Viktor Gyökeres logo aos 56 minutos, Arteta justificou-se: "O jogo pedia outro nove, com mais bola. O Kai [Havertz] dá-nos isso".
Já sobre o lance de possível penálti sobre Maxi Araújo, o treinador espanhol respondeu: "Não vi o lance, mas disseram-me que não era penálti. Mas não vi."
Arsenal e Sporting empataram 0-0 na segunda mão dos quartos de final da Champions depois do 0-1 para os ingleses em Alvalade.
