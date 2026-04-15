Liga dos Campeões

Bayern Munique elimina Real Madrid em jogo louco

15 abr, 2026 - 23:27

Próxima meia-final da Champions é de sonho: Bayern – PSG.

O Bayern Munique venceu o Real Madrid, por 4-3, e está nas meias-finais da Liga dos Campeões.

Os alemães já tinham vendido em Madrid (2-1) e, por isso, os merengues entraram a todo o gás para tentar virar a eliminatória.

Arda Guler abriu o marcador para os madridistas logo no primeiro minuto. No entanto, a resposta do Bayern não tardou. Aleksandar Pavlovic empatou pouco depois, relançando a eliminatória.

O turco Guler voltou a marcar e Mbappé também marcou, ainda na primeira parte, o que colocou o Madrid na frente da eliminatória.

Antes do intervalo, Harry Kane marcou para o Bayern deixando a eliminatória completamente em aberto.

Já na segunda parte, o jogo continuou equilibrado, mas sem tantos golos.

Nota para a expulsão de Eduardo Camavinga, que deixou o Real Madrid em inferioridade numérica.

Contra 10, o Bayern pressionou e deu a volta ao jogo e à eliminatória, com dois golos nos minutos finais: primeiro Luis Díaz e depois Michael Olise a fecharem o marcador em 4-3.

Agora, na meia-final da Champions, o Bayern vai defrontar o PSG.

Já a outro meia-final coloca frente a frente Atlético Madrid e Arsenal.

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo(...)

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátim(...)

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si p(...)