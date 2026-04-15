Liga dos Campeões
Bayern Munique elimina Real Madrid em jogo louco
15 abr, 2026 - 23:27
Próxima meia-final da Champions é de sonho: Bayern – PSG.
O Bayern Munique venceu o Real Madrid, por 4-3, e está nas meias-finais da Liga dos Campeões.
Os alemães já tinham vendido em Madrid (2-1) e, por isso, os merengues entraram a todo o gás para tentar virar a eliminatória.
Arda Guler abriu o marcador para os madridistas logo no primeiro minuto. No entanto, a resposta do Bayern não tardou. Aleksandar Pavlovic empatou pouco depois, relançando a eliminatória.
O turco Guler voltou a marcar e Mbappé também marcou, ainda na primeira parte, o que colocou o Madrid na frente da eliminatória.
Antes do intervalo, Harry Kane marcou para o Bayern deixando a eliminatória completamente em aberto.
Já na segunda parte, o jogo continuou equilibrado, mas sem tantos golos.
Nota para a expulsão de Eduardo Camavinga, que deixou o Real Madrid em inferioridade numérica.
Contra 10, o Bayern pressionou e deu a volta ao jogo e à eliminatória, com dois golos nos minutos finais: primeiro Luis Díaz e depois Michael Olise a fecharem o marcador em 4-3.
Agora, na meia-final da Champions, o Bayern vai defrontar o PSG.
Já a outro meia-final coloca frente a frente Atlético Madrid e Arsenal.
