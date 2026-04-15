Morreu José Emilio Santamaría, lenda do Real Madrid
15 abr, 2026 - 17:40 • Inês Braga Sampaio
Antigo defesa internacional uruguaio integrou a histórica equipa que venceu as primeiras edições da Taça dos Campeões Europeus. Também foi selecionador espanhol.
Morreu o antigo futebolista e treinador uruguaio José Emilio Santamaría, aos 96 anos, segundo informa o Real Madrid, esta quarta-feira.
Nascido em Montevideu, em 1929, o defesa começou por se destacar no Nacional, antes de rumar ao Real Madrid, em 1957. Representou os "merengues" durante nove temporadas, até terminar a carreira.
Santamaría integrou a histórica equipa de Alfredo Di Stéfano que venceu as cinco primeiras edições da Ligas dos Campeões (então conhecida como Taça dos Campeões Europeus): três, no caso do uruguaio, que chegou mais tarde, de 1958 a 1960, a que ainda acrescentou uma quarta, em 1966.
Ao serviço da equipa de Madrid, também venceu seis campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei e uma Taça Intercontinental.
Com a camisola da seleção do Uruguai vestida, Santamaría venceu a Copa América em 1957, além de ter participado no Mundial 1954.
Depois de pendurar as botas, José Emilio Santamaría tornou-se treinador. Orientou várias seleções de Espanha: a olímpica, que comandou no México 1968 e em Moscovo 1980; a sub-20, no Mundial da categoria em 1979; e a principal, no Euro 1982, que se realizou em solo espanhol.
Também orientou o Espanhol de Barcelona, por sete épocas, de 1971 a 1978. Tornou-se o treinador com mais jogos ao comando dos "pericos", com 252.
