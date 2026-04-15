Pellegrini. “Favoritos, não há”

O treinador do Betis recusa falar de favoritos na decisão dos quartos de final da Liga Europa frente ao Sp. Braga, mas admite que a sua equipa tem mais responsabilidades após a igualdade obtida no jogo da primeira mão, realizado no Minho.

“Favoritos, nesta altura não há. Temos mais responsabilidade, porque conseguimos um empate (1-1) na primeira mão. É sempre difícil conseguir um bom resultado fora, sobretudo numa eliminatória. Conseguimos o objetivo, que era tentar não perder [em Braga], agora temos de tentar assegurar [a passagem] aqui em casa”, disse Manuel Pellegrini.

O técnico chileno, que falava na conferência de imprensa de antevisão, realizada no Luis del Sol Training Center, disse ter “muita esperança” num bom resultado e frisou que “o ambiente no estádio vai demonstrar que é um encontro especial”.

“É a primeira vez que o Betis tenta chegar a uma meia-final da Liga Europa, ainda por cima em casa, frente ao nosso público”, recordou.

Questionado sobre o Sp. Braga, o treinador da formação andaluza afirmou que se trata de “uma equipa com muita posse de bola, que gosta de construir bem as jogadas para chegar ao meio-campo contrário”, e pediu aos seus jogadores para serem intensos nesse aspeto.

“Vamos ter de mostrar intensidade para disputar a posse de bola, se queremos fazer estragos na sua defesa. Temos de fazer um jogo muito bom se os quisermos superar”, vincou.

Manuel Pellegrini desvalorizou ainda a sequência negativa recente do Betis, que, nos últimos 10 jogos oficiais, só venceu um, precisamente a goleada caseira (4-0) aos gregos do Panathinaicos que valeu o apuramento para os ‘quartos’.

“Os adeptos estão contentes, senão amanhã [quinta-feira] não teríamos 62 ou 63 mil pessoas no estádio. Estamos a discutir o acesso às meias-finais da Liga Europa, não creio que haja adeptos descontentes. Queremos sempre ganhar todos os jogos, mas nem sempre possível quando jogamos duas vezes por semana”, realçou o técnico da equipa quinta classificada na Liga espanhola.

Para a receção aos minhotos, Pellegrini não pode contar com o defesa brasileiro Natan, castigado, nem com o defesa Júnior Firpo e o avançado Ángel Ortiz, ambos lesionados, além do médio argentino Giovani Lo Celso, que não está inscrito nas competições europeias.

Em sentido contrário, o técnico chileno, que recusou abordar “as especulações e rumores” sobre o alegado interesse do Sporting no médio Sergi Altimira, confirmou que o internacional espanhol Isco, ausente desde novembro por lesão, poderá ter minutos frente aos bracarenses.

O avançado colombiano, Cucho Hernández, autor do golo da formação espanhola na ‘pedreira’ na semana passada, disse que o jogo de quinta-feira será “o mais importante” da sua carreira, por poder apurar a sua equipa pela primeira vez para as meias-finais da Liga Europa.

“Vou dar tudo para ajudar a equipa a apurar-se. Estamos muito perto de conseguir algo bonito, estamos a poucos passos de poder jogar uma final e vamos dar tudo para poder conseguir”, finalizou.

Betis e Sp. Braga jogam na quinta-feira, às 20h00, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, com arbitragem do italiano Davide Massa.