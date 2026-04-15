Reduzido castigo a Abel Ferreira
15 abr, 2026 - 23:59
Palmeiras deixa críticas.
O Supremo Tribunal da Justiça Desportiva reduziu de oito para sete o castigo aplicado a Abel Ferreira, treinador do Palmeiras.
O clube já reagiu deixando críticas à decisão. Anderson Barros, diretor de futebol do Verdão, não poupa nas palavras.
“Não concordamos com a decisão, que achamos extremamente equivocada e arbitrária, mas esperamos que possam ter agora o mesmo tipo de postura com todos que cometerem qualquer tipo de ação contra arbitragem. Estão a usar a figura do Abel Ferreira para uma mudança extremamente arbitrária”, referiu.
Abel Ferreira foi castigado com oito jogos de suspensão, após duas expulsões quase consecutivas contra Fluminense e São Paulo.
O técnico português já cumpriu três jogos de castigo.
- Bola Branca 18h15
- 15 abr, 2026
-