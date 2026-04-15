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Sp. Braga

Vicens. "Vamos dar a nossa melhor versão e fazer tudo para conseguir o objetivo"

15 abr, 2026 - 21:43

A partida entre Betis e Sp. Braga está marcada para as 20h00 desta quinta-feira.

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O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, acredita que vai ser possível passar a eliminatória da Liga Europa mesmo em Espanha.

Betis

"O jogo terá vários momentos. É possível que o Bétis tente marcar nos primeiros minutos, depois as energias da partida poderão mudar. Temos de ser capazes de lidar com esse início, impor o nosso jogo e criar ocasiões de golo. Vamos defender quando tivermos de o fazer. No ataque, teremos de aproveitar o que conseguirmos criar".

Acesso às meias-finais

"É um jogo especial para mim, partimos com ambição de chegar às meias. A minha família vive longe, não estará no estádio. Não nego que seja especial, mas a preparação foi a mesma".

Zalazar

"Zalazar não está a 100%. Tem um treino e meio com a equipa. Tem uma vontade enorme de ajudar, amanhã decidiremos se ficará no banco ou de fora. Sente-se melhor da lesão, mas estas coisas têm o seu tempo".

Iniciativa

"Vamos jogar para criar ocasiões. O que fará o rival, logo veremos. Têm a mesma ambição que nós e sabem que também têm de marcar para passar. Queremos ser competitivos, agressivos, pressionar todos juntos. Esperamos conseguir impor-nos e depois o acerto nas áreas determinar o resultado. É por isso que o futebol é tão incerto. Vamos dar a nossa melhor versão e fazer tudo para conseguir o objetivo".

As duas equipas empataram 1-1 na primeira mão.

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