- Bola Branca 18h15
- 15 abr, 2026
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Sp. Braga
Vicens. "Vamos dar a nossa melhor versão e fazer tudo para conseguir o objetivo"
15 abr, 2026 - 21:43
A partida entre Betis e Sp. Braga está marcada para as 20h00 desta quinta-feira.
O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, acredita que vai ser possível passar a eliminatória da Liga Europa mesmo em Espanha.
Betis
"O jogo terá vários momentos. É possível que o Bétis tente marcar nos primeiros minutos, depois as energias da partida poderão mudar. Temos de ser capazes de lidar com esse início, impor o nosso jogo e criar ocasiões de golo. Vamos defender quando tivermos de o fazer. No ataque, teremos de aproveitar o que conseguirmos criar".
Acesso às meias-finais
"É um jogo especial para mim, partimos com ambição de chegar às meias. A minha família vive longe, não estará no estádio. Não nego que seja especial, mas a preparação foi a mesma".
Zalazar
"Zalazar não está a 100%. Tem um treino e meio com a equipa. Tem uma vontade enorme de ajudar, amanhã decidiremos se ficará no banco ou de fora. Sente-se melhor da lesão, mas estas coisas têm o seu tempo".
Iniciativa
"Vamos jogar para criar ocasiões. O que fará o rival, logo veremos. Têm a mesma ambição que nós e sabem que também têm de marcar para passar. Queremos ser competitivos, agressivos, pressionar todos juntos. Esperamos conseguir impor-nos e depois o acerto nas áreas determinar o resultado. É por isso que o futebol é tão incerto. Vamos dar a nossa melhor versão e fazer tudo para conseguir o objetivo".
As duas equipas empataram 1-1 na primeira mão.
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