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Vítor Pereira. "Gestão" sem desistir da Liga Europa

15 abr, 2026 - 18:10 • Lusa

A partida contra o FC Porto está marcada para as 20h00 desta quinta-feira.

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O treinador do Nottingham Forest, Vítor Pereira, admite gerir o plantel diante do FC Porto, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, mas sem abdicar de seguir em frente na competição.

No duelo da primeira mão, que terminou com um empate 1-1, no Estádio do Dragão, no Porto, o Nottingham Forest trocou nove jogadores face ao `onze` inicial anterior, estratégia que, revelou o técnico, será mantida no confronto em Inglaterra.

Em antevisão ao encontro de quinta-feira, em Nottingham, o técnico português reafirmou que os ingleses estão centrados na obtenção da manutenção na Premier League, numa altura em que ocupam a 16.ª posição.

"A gestão tem de se manter, mas isso não quer dizer que desistimos da Liga Europa, de chegar às meias-finais. Sou responsável e sei que, dentro de quatro dias, temos um jogo importantíssimo na Premier League [frente ao Burnley]. Mas tenho a certeza que a equipa que jogar vai para ganhar", ressalvou o treinador, em conferência de imprensa.

Vítor Pereira espera um FC Porto com uma forte atitude competitiva, após ter vencido o Estoril Praia no domingo (3-1), para a I Liga, no domingo.

"Vêm com a mesma intenção que nós, querem ganhar o jogo. Estão num bom momento e respeito muito o FC Porto, mas este é o momento de olharmos para nós próprios e percebermos o que queremos ser amanhã [quinta-feira], para chegar à nossa melhor versão. Os nomes não jogam, todos têm de estar preparados e provar que estão em condições de ajudar o clube no momento que atravessa", disse.

Para o treinador, a mentalidade dos seus jogadores será decisiva, numa eliminatória em que o Nottingham Forest joga o seu primeiro acesso a uma meia-final europeia desde 1983/84, na então designada Taça UEFA.

"Tem muito a ver com a mentalidade. O FC Porto joga de forma intensa, acelerada e pressionante. Não é difícil de identificar o seu perfil de jogo. Exigem que o adversário jogue no ritmo e intensidade necessários, com muitos duelos e segundas bolas. Teremos de ser nós próprios e jogar com as nossas ferramentas. São duas belíssimas equipas a competir pelas meias-finais", analisou.

Vítor Pereira explicou ainda que a sua equipa terá de melhorar relativamente ao encontro da primeira mão, no qual assumira, apesar da igualdade no marcador, que os `azuis e brancos` se exibiram a um nível superior.

"Estamos a trabalhar muito bem, temos um excelente grupo, mas ainda não tivemos muito tempo para trabalhar juntos. Isso não é uma desculpa. Temos fome de competir, de mostrar o que valemos em campo", expressou.

Depois do empate registado no primeiro confronto (1-1), FC Porto e Nottingham Forest jogam no terreno dos ingleses a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, a partir das 20:00 de quinta-feira, sob arbitragem do neerlandês Danny Makkelie.

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