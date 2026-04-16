Antigo guarda-redes Alex Manninger morre aos 48 anos num acidente de viação
16 abr, 2026 - 16:05 • Inês Braga Sampaio
Manninger sagrou-se campeão inglês pelo Arsenal em 1998. Também representou clubes como Salzburgo, Juventus e Liverpool. Morreu na sequência de uma colisão com um comboio.
O antigo guarda-redes austríaco Alex Manninger, que foi campeão inglês pelo Arsenal em 1998, morreu esta quinta-feira, aos 48 anos, vítima de um acidente de viação.
Foi o Salzburgo, o primeiro clube da carreira de Manninger, que deu a notícia, na rede social X, antigo Twitter.
"Choramos a morte do nosso antigo guarda-redes Alexander Manninger, que perdeu tragicamente a sua vida num acidente de viação. Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos. Descansa em paz, Alexander", pode ler-se.
Também o Arsenal homenageou Manninger: "Todos os nossos pensamentos estão com a família e os entes queridos dele neste momento incrivelmente triste. Que descanse em paz."
De acordo com as autoridades austríacas, o veículo em que seguia Manninger colidiu com um comboio numa passagem de nível em Nussdorf am Haunsberg, esta manhã.
Alex Manninger iniciou a carreira no Salzburgo, tendo dado o salto para o Arsenal na época 1997/98. Logo nesse ano, ajudou os "gunners" a conquistar a Premier League e a Taça de Inglaterra. Também venceu duas Supertaças.
Em 2001, rumou a Itália, onde representou Fiorentina, Torino, Bolonha, Brescia, Sienna, Udinese e Juventus. Pelo meio, esteve no Espanhol de Barcelona e teve um breve regresso ao Salzburgo, em 2005/06. Mudou-se para a Alemanha em 2012, onde passou quatro temporadas no Augsburg, antes de terminar a carreira no Liverpool.
Com a seleção da Áustria, pela qual somou 34 internacionalizações, esteve no Euro 2008.
