Antigo guarda-redes Alex Manninger morre aos 48 anos num acidente de viação

16 abr, 2026 - 16:05 • Inês Braga Sampaio

Manninger sagrou-se campeão inglês pelo Arsenal em 1998. Também representou clubes como Salzburgo, Juventus e Liverpool. Morreu na sequência de uma colisão com um comboio.

O antigo guarda-redes austríaco Alex Manninger, que foi campeão inglês pelo Arsenal em 1998, morreu esta quinta-feira, aos 48 anos, vítima de um acidente de viação.

Foi o Salzburgo, o primeiro clube da carreira de Manninger, que deu a notícia, na rede social X, antigo Twitter.

"Choramos a morte do nosso antigo guarda-redes Alexander Manninger, que perdeu tragicamente a sua vida num acidente de viação. Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos. Descansa em paz, Alexander", pode ler-se.

Também o Arsenal homenageou Manninger: "Todos os nossos pensamentos estão com a família e os entes queridos dele neste momento incrivelmente triste. Que descanse em paz."

Messi é o novo dono de um clube da quinta divisão espanhola

Espanha

Messi é o novo dono de um clube da quinta divisão espanhola

UE Cornellà está na luta pela subida e o objetivo (...)

De acordo com as autoridades austríacas, o veículo em que seguia Manninger colidiu com um comboio numa passagem de nível em Nussdorf am Haunsberg, esta manhã.

Alex Manninger iniciou a carreira no Salzburgo, tendo dado o salto para o Arsenal na época 1997/98. Logo nesse ano, ajudou os "gunners" a conquistar a Premier League e a Taça de Inglaterra. Também venceu duas Supertaças.

Em 2001, rumou a Itália, onde representou Fiorentina, Torino, Bolonha, Brescia, Sienna, Udinese e Juventus. Pelo meio, esteve no Espanhol de Barcelona e teve um breve regresso ao Salzburgo, em 2005/06. Mudou-se para a Alemanha em 2012, onde passou quatro temporadas no Augsburg, antes de terminar a carreira no Liverpool.

Com a seleção da Áustria, pela qual somou 34 internacionalizações, esteve no Euro 2008.

Vídeos em destaque

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo(...)

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátim(...)

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si p(...)