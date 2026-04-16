“Quando cheguei, estava a seguir o sonho de um pequeno rapaz...": Bernardo Silva confirma adeus ao City

O internacional português Bernardo Silva confirma que vai deixar no final da temporada o Manchester City.

“Em alguns meses é o momento de dizer adeus à cidade na qual ganhámos tanto como um clube de futebol, mas também onde comecei o meu casamento e a minha família”, escreveu Bernardo Silva, nas redes sociais.

Formado no Benfica, Bernardo Silva, de 31 anos, chegou ao Manchester City em 2017/18, após três temporadas no Mónaco, conquistando uma Liga dos Campeões, seis Ligas inglesas, um Mundial de clubes, três Supertaças inglesas, duas Taças de Inglaterra e cinco Taças da Liga inglesas.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Quando cheguei há nove anos, estava a seguir o sonho de um pequeno rapaz, que queria ter sucesso na vida e queria atingir grandes coisas. Esta cidade e este clube deram-me muito mais do que isso, muito mais do que alguma vez esperei. O que ganhamos e alcançámos juntos vai estar para sempre no meu coração”, lê-se.

Bernardo Silva agradeceu ainda aos adeptos, “pelo apoio incondicional”, algo que nunca vai esquecer, garantindo que vai ser um adepto do Manchester City “para toda a vida”.

“Ao clube, a Pep [Guardiola], ao staff e a todos os meus companheiros destes nove anos, obrigado por todas as memórias e por me permitirem fazer parte desta jornada por tanto tempo. O ambiente que criámos a cada dia no campo de treinos fez-me sentir em casa e parte de uma grande família. Vamos aproveitar estas últimas semanas e lutar por tudo o que esta época ainda nos pode trazer”, concluiu.

Além dos títulos pelos ‘citizens’, Bernardo Silva conquistou ainda uma I Liga portuguesa, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga pelo Benfica, apesar de ter sido muito pouco utilizado – um jogo com suplente utilizado em cada uma das competições –, vencendo ainda uma Liga francesa.

Com 107 internacionalizações por Portugal, nas quais marcou 14 golos, o médio conquistou duas Ligas das Nações.