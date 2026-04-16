Cardozo pendura as botas aos 42 anos

O paraguaio Óscar “Tacuara” Cardozo, que brilhou no Benfica entre 2007 e 2014, anunciou esta quarta-feira o termo da sua carreira, aos 42 anos, após mais de 20 épocas.

No verão de 2007, “Tacuara” rumou ao emblema da Luz por cerca de nove milhões de euros, proveniente dos argentinos do Newell´s Old Boys, tendo sido, na altura, a segunda transferência mais cara da história dos ‘encarnados’, nos quais se tornou o estrangeiro com mais golos marcados.

Ao longo de sete épocas de águia ao peito, o paraguaio disputou 293 jogos, nos quais apontou 172 golos e efetuou 31 assistências, venceu dois campeonatos (2009/10 e 2013/14), uma Taça de Portugal (2013/14), cinco Taças da Liga (de 2008/09 a 2011/12 e 2013/14) e disputou ainda duas finais da Liga Europa, perdidas em 2012/13 para o Chelsea e em 2013/14 para o Sevilha.

Após se tornar o melhor marcador do campeonato português em 2009/10 e 2011/12, Cardozo rumou para os turcos do Trabzonspor e depois para os gregos do Olympiacos, nos quais ainda venceu um campeonato, antes de voltar para ao seu país natal para defender as cores do Libertad.

De volta ao ‘coração da América’, com 34 anos, “Tacuara” Cardozo somou mais 370 jogos ao seu vasto currículo, marcando mais 139 golos e dando mais 39 assistências. Levantou ainda cinco Ligas paraguaias Apertura (2021 a 2025), uma Liga paraguaia Clausura (2023), três Taças do Paraguai (2019, 2023 e 2024) e duas Supertaças (2023 e 2024).

Óscar Cardozo defendeu ainda as cores do seu país em 58 ocasiões, disputando duas Copas Américas e o Campeonato do Mundo de 2010, na África do Sul, no qual o Paraguai fez história, ao alcançar os quartos de final da prova, acabando por cair frente à Espanha, por 1-0.