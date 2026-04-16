Futebol Internacional

Depois do hat-trick, Paulinho fez mais dois golos ao LA Galaxy: Toluca na semifinal da Champions Cup

16 abr, 2026 - 11:05 • Hugo Tavares da Silva

Paulinho tem mais três oportunidades para impressionar Roberto Martínez e fazer o selecionador português mudar de ideias em relação à sua chamada para o Campeonato do Mundo.

O Toluca alcançou as semifinais da Champions Cup depois de superar o LA Galaxy em duas mãos (4-2 e 3-0).

Paulinho marcou mais dois golos, depois do hat-trick no primeiro jogo.

A seguir à convocatória para a seleção nacional, que disputou dois particulares no México e Estados Unidos, Paulinho ficou em branco para a liga mexicana, na derrota contra o Querátaro.

O avançado canhoto redimiu-se na Champions Cup marcando cinco dos sete golos enfiados na baliza do LA Galaxy, outrora conhecido por ter sido o clube de David Beckham e Zlatan Ibrahimovic.

Paulinho tem mais três oportunidades para impressionar Roberto Martínez e fazer o selecionador português mudar de ideias em relação à sua chamada para o Campeonato do Mundo. Seguem-se jogos contra Club América, Mazatlán e Club León.

O internacional português, de 33 anos, já meteu 28 golos em 38 jogos nesta temporada.

