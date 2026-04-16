Depois do hat-trick, Paulinho fez mais dois golos ao LA Galaxy: Toluca na semifinal da Champions Cup
16 abr, 2026 - 11:05 • Hugo Tavares da Silva
O Toluca alcançou as semifinais da Champions Cup depois de superar o LA Galaxy em duas mãos (4-2 e 3-0).
Paulinho marcou mais dois golos, depois do hat-trick no primeiro jogo.
A seguir à convocatória para a seleção nacional, que disputou dois particulares no México e Estados Unidos, Paulinho ficou em branco para a liga mexicana, na derrota contra o Querátaro.
O avançado canhoto redimiu-se na Champions Cup marcando cinco dos sete golos enfiados na baliza do LA Galaxy, outrora conhecido por ter sido o clube de David Beckham e Zlatan Ibrahimovic.
Paulinho tem mais três oportunidades para impressionar Roberto Martínez e fazer o selecionador português mudar de ideias em relação à sua chamada para o Campeonato do Mundo. Seguem-se jogos contra Club América, Mazatlán e Club León.
O internacional português, de 33 anos, já meteu 28 golos em 38 jogos nesta temporada.
