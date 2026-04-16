Messi é o novo dono de um clube da quinta divisão espanhola
16 abr, 2026 - 16:35
UE Cornellà está na luta pela subida e o objetivo é chegar ao futebol profissional.
O astro Leo Messi acaba de investir num clube em Espanha. O avançado argentino é o novo dono do UE Cornellà, equipa do quinto escalão do futebol espanhol.
“Com esta operação, Messi reforça a sua estreita relação com Barcelona e a sua aposta com o desenvolvimento do desporto e o talento local da Catalunha. Um vínculo que remonta à altura em que foi jogador do FC Barcelona e que permaneceu indelével ao longo dos anos”, lê-se no comunicado.
Atualmente, o Cornellà é terceiro classificado da sua zona no campeonato de Terceira (quinto escalão), a cinco pontos do líder, o Manresa.
O clube acredita que, com o investimento que Messi vai trazer, pode chegar ao profissionalismo.
“A chegada de Leo Messi abre uma nova etapa na história do clube com o objetivo de impulsionar o seu crescimento desportivo e institucional, reforçar a sua estrutura e continuar a apostar em talento. O projeto a longo prazo, tem um plano estratégico que combina ambição e sustentabilidade”.
O clube acrescenta – em comunicado – que tem uma tradição de aposta na cantera.
Alguns nomes famosos passaram pelo UE Cornellà: David Raya; Jordi Alba e Gerard Martín, por exemplo.
