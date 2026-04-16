  • Bola Branca 18h17
  • 16 abr, 2026
Betis

Pellegrini. “Oferecemos dois golos e perdemos justamente”

16 abr, 2026 - 23:47

O Sp. Braga derrota o Betis, por 4-2, e segue para as meias-finais da Liga Europa.

A+ / A-

O treinador do Betis, Manuel Pellegrini, lamenta “dois golos oferecidos” que ajudaram a qualificar o Sp. Braga na Liga Europa.

O técnico chileno não poupa nas palavras: “A segunda parte foi uma confusão total e não fomos capazes de retomar o que fizemos bem na primeira. Oferecemos dois golos e perdemos justamente. Esperamos ter maturidade para superar isto o quanto antes”, disse.

“Se é o meu momento mais delicado no clube? Provavelmente sim", referiu.

O Sp. Braga derrotou o Betis, em Sevilha, por 4-2, e segue em frente para as meias-finais da Liga Europa.

Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 16 abr, 2026
O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo(...)

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátim(...)

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si p(...)