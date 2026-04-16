Betis
Pellegrini. “Oferecemos dois golos e perdemos justamente”
16 abr, 2026 - 23:47
O treinador do Betis, Manuel Pellegrini, lamenta “dois golos oferecidos” que ajudaram a qualificar o Sp. Braga na Liga Europa.
O técnico chileno não poupa nas palavras: “A segunda parte foi uma confusão total e não fomos capazes de retomar o que fizemos bem na primeira. Oferecemos dois golos e perdemos justamente. Esperamos ter maturidade para superar isto o quanto antes”, disse.
“Se é o meu momento mais delicado no clube? Provavelmente sim", referiu.
O Sp. Braga derrotou o Betis, em Sevilha, por 4-2, e segue em frente para as meias-finais da Liga Europa.
