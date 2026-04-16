Presidente da FIFA garante presença de Irão no Mundial

O Irão vai participar no Mundial2026 de futebol, afirmou o presidente da FIFA, a menos de dois meses do início do torneio coorganizado pelos Estados Unidos, apesar da guerra entre os dois países.

"O Irão virá, isso é certo", declarou Gianni Infantino, na quarta-feira, durante uma conferência económica organizada pela emissora norte-americana CNBC em Washington.

"Esperamos que até lá [o início da competição, a 11 de junho], a situação já seja pacífica, o que ajudaria muito", explicou o dirigente suíço.

"Mas o Irão tem de vir, representam o seu povo, qualificaram-se, os jogadores querem jogar", disse Infantino.

O presidente da FIFA visitou a seleção iraniana durante um estágio em Antalya, na Turquia, no final de março, e assistiu ainda à vitória da equipa sobre a Costa Rica (5-0), num jogo particular disputado sem adeptos.

Na altura, o vice-presidente da Federação Iraniana de Futebol (FFIRI), Mahdi Mohammadnabi, garantiu que os persas "vão cumprir todas as decisões da FIFA", mas advertiu que cada país anfitrião da competição "assumiu compromissos e deve respeitá-los".

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos, sede dos três jogos dos iranianos no Grupo G, formado também por Bélgica, Egito e Nova Zelândia.