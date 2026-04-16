  • Bola Branca 12h45
  • 16 abr, 2026
Futebol Internacional

Sortes diferentes para Artur Jorge e Franclim Carvalho contra Universidad Católica e Racing

16 abr, 2026 - 13:38 • Lusa

Cruzeiro perdeu na Libertadores e Botafogo triunfou na Sul-Americana.

O Cruzeiro, treinado pelo português Artur Jorge, perdeu por 2-1 com o Universidad Católica, para a Taça Libertadores, ao contrário do Botafogo, orientado por Franclim Carvalho, que venceu por 3-2 o Racing Club, na Taça Sul-Americana

A jogar em casa, os mineiros chegaram ao intervalo do jogo de quarta-feira a perder por 1-0, na sequência do golo marcado por Justo Giani, aos 29 minutos, e, apesar de terem conseguido empatar na segunda parte, aos 60, graças a uma grande penalidade concretizada por Matheus Pereira, ex-jogador do Sporting, consentiram o segundo tento dos chilenos em período de compensação, aos 90+4, apontado por Jimmy Martinez.

Após a segunda jornada da mais importante prova sul-americana de clubes, a equipa liderada por Artur Jorge (que na ronda inaugural tinha batido os equatorianos do Barcelona pelo mesmo resultado), ocupa o terceiro lugar no Grupo D, em igualdade com o Universidad Católica, segundo classificado, ambos a um ponto de distância da liderança, ocupada pelos argentinos do Boca Juniors.

O Botafogo também assegurou o triunfo fora de horas, com um golo marcado por Danilo, aos 90+3 minutos, depois de ter entrado a perder na Argentina, na sequência do remate certeiro de Santiago Sosa (seis), ter virado o resultado a seu favor através de Arthur Cabral, ex-Benfica (23) e Júnior Santos (41), e permitido a igualdade ao Racing Club, alcançada por Adrian Martinez (64).

A equipa treinada por Franclim Carvalho, que tinha empatado 1-1 com os venezuelanos do Caracas na jornada de abertura da Taça Sul-americana, desalojou o Racing Club do comando do agrupamento E, assumindo o topo da classificação em igualdade pontual com os venezuelanos, ambos com quatro pontos.

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

