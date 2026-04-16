- Bola Branca 18h17
- 16 abr, 2026
-
Em Destaque
Histórico
Sp. Braga nas meias-finais da Liga Europa
16 abr, 2026 - 22:14
Arsenalistas dão a volta à eliminatória com segunda parte épica.
O Sp. Braga derrotou o Betis, por 4-2, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, com uma segunda parte épica.
O Betis entrou melhor e, em meia hora, conseguiu dois golos a contar e um terceiro anulado por fora de jogo na primeira parte.
Já no segundo tempo só deu “guerreiros do Minho”. A equipa portuguesa fez três golos e deu a volta à eliminatória.
Pelos arsenalistas marcaram Pau Victor, Vitor Carvalho, Ricardo Horta e Gorby.
O Braga está nas meias-finais da Liga Europa pela segunda vez na sua história e vai agora defrontar o Freiburg, oitava classificada na Alemanha.
- Bola Branca 18h17
- 16 abr, 2026
-
Comentários