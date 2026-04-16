Vicens. "Ao intervalo insisti para que acreditássemos"

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, mostra-se satisfeito com o avanço da equipa para as meias-finais da Liga Europa.

Satisfação

"Não podemos dizer que não estamos satisfeitos, há um adversário que te põe as coisas difíceis. Numa perda, sofre-se um golo e numa transição, o segundo. Faz parte do processo global do jogo. Retomámos depois o controlo, ajustámos o posicionamento entrelinhas, e parecia que faltava um pouco de acreditar. Ao intervalo insisti em que acreditássemos de verdade, que se podia levantar o jogo. Bastava um golo. E a equipa começou a acreditar. É multifactorial. Houve intenção coletiva clara, já na primeira parte. A equipa sobrepôs-se a contratempos difíceis, os dois golos, a lesão do Arrey-Mbi. A equipa nunca deixou de acreditar e essa reação já existe em parte na primeira parte. Houve energia extra de ir atrás deles, de se acreditar que se podia ganhar. Muito satisfeito, os jogadores são uma família, ainda por cima são pessoas boas. Quando trabalhas com pessoas boas, queres que as coisas lhes corram bem. Falta muito a percorrer, em pouco tempo. Teremos de regressar agora a Braga, recuperar bem e jogar contra um rival mais fresco e que tem feito bem as coisas."

Friburgo

"Todos eram difíceis nos quartos de final, agora os quatro estamos aqui por méritos próprios. Este foi resultado avultado, agora será de caraterísticas diferentes, mas apertado. Prioridade é recuperar bem amanhã, treinar bem sábado e preparar-nos bem domingo para sair para o campo para ganhar."

O Sp. Braga venceu o Betis, por 4-2, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa e vai agora defrontar o Friburgo.