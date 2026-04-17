Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Arábia Saudita fica sem selecionador a dois meses do Mundial

17 abr, 2026 - 15:19 • Lusa

Hervé Renard confirmou a notícia do seu despedimento, avançada pela estação televisiva francesa RMC, técnico que regressou ao cargo de selecionador da Arábia Saudita em 2024, depois de uma primeira experiência entre 2019 e 2023.

A+ / A-

O francês Hervé Renard foi demitido das funções de selecionador da Arábia Saudita de futebol, a dois meses da fase final do Mundial2026, confirmou hoje à agência noticiosa AFP o treinador de 57 anos.

Hervé Renard confirmou a notícia do seu despedimento, avançada pela estação televisiva francesa RMC, técnico que regressou ao cargo de selecionador da Arábia Saudita em 2024, depois de uma primeira experiência entre 2019 e 2023.

"É futebol. A Arábia Saudita qualificou-se sete vezes para o Campeonato do Mundo, duas delas comigo. E só um treinador passou a fase de grupos, fui eu, em 2022. Pelo menos, terei esse orgulho", afirmou Renard, três vezes treinador do ano em África (2012, 2015 e 2018), em declarações por telefone, à AFP.

O técnico teve uma passagem dececionante pela seleção feminina francesa, tendo em vista a presença olímpica em Paris2024, e voltou à seleção saudita em outubro de 2024, na sequência da saída do treinador italiano e seu sucessor Roberto Mancini, após uma derrota em casa frente ao Japão (2-0), na qualificação para o Mundial2026.

Mancini tinha chegado aos 'Falcões Verdes' como campeão da Europa, pela Itália, em 2021, mas as sete vitórias, os cinco empates e seis derrotas foram considerados insuficientes para cumprir o contrato até 2027.

Hervé Renard voltou, com um vínculo por dois anos, até ao fim do Mundial2026, para o qual apurou os sauditas pela sétima vez, a terceira consecutiva, tendo jogos marcados com Espanha, Uruguai e Cabo Verde, no Grupo H.

No Mundial2022, a Arábia Saudita destacou-se com a vitória frente à Argentina, futura campeã do mundo, por 2-1, na fase de grupos.

Nesta última experiência de Renard na seleção saudita, que levou ao terceiro lugar da Taça da Ásia de 2025, o técnico somou, em 29 jogos, 13 vitórias, cinco empates e 11 derrotas.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 17 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Vídeo: Papa pede aos cristãos sinais de justiça e paz numa terra oprimida entre rivalidades e corrupções

Vídeo: Papa pede aos cristãos sinais de justiça e paz (...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

Papa em Bamenda: “Não se resignem, chegou o momento para mudar a história deste país”

Papa em Bamenda: “Não se resignem, chegou o momento pa(...)

Vídeo. Leão XIV fala dos “senhores da guerra": "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Vídeo. Leão XIV fala dos “senhores da guerra": "O mund(...)