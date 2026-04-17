Arábia Saudita fica sem selecionador a dois meses do Mundial

O francês Hervé Renard foi demitido das funções de selecionador da Arábia Saudita de futebol, a dois meses da fase final do Mundial2026, confirmou hoje à agência noticiosa AFP o treinador de 57 anos.

Hervé Renard confirmou a notícia do seu despedimento, avançada pela estação televisiva francesa RMC, técnico que regressou ao cargo de selecionador da Arábia Saudita em 2024, depois de uma primeira experiência entre 2019 e 2023.

"É futebol. A Arábia Saudita qualificou-se sete vezes para o Campeonato do Mundo, duas delas comigo. E só um treinador passou a fase de grupos, fui eu, em 2022. Pelo menos, terei esse orgulho", afirmou Renard, três vezes treinador do ano em África (2012, 2015 e 2018), em declarações por telefone, à AFP.

O técnico teve uma passagem dececionante pela seleção feminina francesa, tendo em vista a presença olímpica em Paris2024, e voltou à seleção saudita em outubro de 2024, na sequência da saída do treinador italiano e seu sucessor Roberto Mancini, após uma derrota em casa frente ao Japão (2-0), na qualificação para o Mundial2026.

Mancini tinha chegado aos 'Falcões Verdes' como campeão da Europa, pela Itália, em 2021, mas as sete vitórias, os cinco empates e seis derrotas foram considerados insuficientes para cumprir o contrato até 2027.

Hervé Renard voltou, com um vínculo por dois anos, até ao fim do Mundial2026, para o qual apurou os sauditas pela sétima vez, a terceira consecutiva, tendo jogos marcados com Espanha, Uruguai e Cabo Verde, no Grupo H.

No Mundial2022, a Arábia Saudita destacou-se com a vitória frente à Argentina, futura campeã do mundo, por 2-1, na fase de grupos.

Nesta última experiência de Renard na seleção saudita, que levou ao terceiro lugar da Taça da Ásia de 2025, o técnico somou, em 29 jogos, 13 vitórias, cinco empates e 11 derrotas.