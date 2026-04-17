Youth League
Benfica perde com Club Brugge e falha quinta final da Youth League
17 abr, 2026 - 14:59 • Hugo Tavares da Silva
Os sub-19 do Benfica, treinados por Vítor Vinha e com reforços como Daniel Banjaqui, José Neto e Anísio Cabral, perderam por 3-1, reduzindo apenas depois da hora com um golo na própria baliza. Rui Costa acompanhou o jogo em Lausanne, na Suíça.
Os sub-19 do Benfica foram eliminados da Youth League, esta sexta-feira, depois de perderem por 1-3 contra o Club Brugge.
Os golos dos belgas, orientados por Jonas de Roeck, foram marcados por Laurens Goemaere, Andre Garcia e Yanis Musuayi, aos 35', 56' e 67'.
Já o Benfica, treinado por Vítor Vinha e com reforços importantes como Daniel Banjaqui, José Neto e Anísio Cabral, reduziu depois da hora através de um golo na própria baliza de Wout Verlinden. Rui Costa, presidente dos encarnados, acompanhou o jogo em Lausanne, na Suíça.
Os encarnados falham assim a quinta final nesta competição, depois de serem finalistas derrotados em 2014, 2017 e 2020, diante de Barcelona, Red Bull Salzburgo e Real Madrid. Em 2022, o Benfica redimiu-se e bateu o Red Bull Salzburgo, por 6-0, na final da Youth League em Nyon, na Suíça.
As semifinais do torneio jovem estão a ser disputadas em Lausanne, na Suíça. A outra vaga na final será disputada entre Real Madrid e PSG, a partir das 17h45.
