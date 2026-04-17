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Coventry, de Lampard, regressa à Premier League

17 abr, 2026 - 22:29

Faltam três jornadas para acabar o segundo escalão do futebol inglês, mas uma das subidas está garantida.

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O Coventry, de Frank Lampard, está de regresso à Premier League, 25 anos depois.

A três jornadas do fim do Championship, o clube carimbou a subida com um empate contra o Blackburn Rovers.

Tem sido uma luta a do Coventry, que chegou a estar duas vezes no quarto escalão, e demorou seis para deixar a segunda divisão para regressar ao principal escalão do futebol inglês.

O defesa central Bobby Thomas apontou o golo decisivo esta sexta-feira.

Após 43 jornadas, o Coventry soma 86 pontos, mais 11 que o Ipswich Town - que tem menos dois jogos - e mais 13 que o Millwall.

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