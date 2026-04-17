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Estrasburgo passa com reviravolta

17 abr, 2026 - 00:36 • Lusa

Veja quem são as equipas que seguem em frente na Liga Conferência.

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Os franceses do Estrasburgo, primeiros classificados na fase de liga, qualificaram-se de forma sensacional para as meias-finais da Liga Conferência em futebol, ao golearem em casa o Mainz por 4-0, depois do desaire por 2-0 na Alemanha.

Ao contrário dos germânicos, os ingleses do Crystal Palace, os espanhóis do Rayo Vallecano, ainda que com grandes dificuldades, e os ucranianos do Shakhtar Donetsk, que tinham todos vencido em casa por 3-0, selaram o apuramento.

Nas meias-finais, o Crystal Palace defronta o Shakhtar Donetsk, enquanto o Rayo Vallecano mede forças com o Estrasburgo, em jogos marcados para 30 de abril e 7 de maio.

Os ‘quartos’ pareciam decididos, após a primeira mão, mas não foi assim, nomeadamente em França, onde o Estrasburgo só demorou 35 minutos a igualar o 0-2 da Alemanha, com tentos do sueco Sebastian Nanani (26) e do marfinenses Abdoul Ouattara (35).

Na segunda parte, o neerlandês Emmanuel Emegha ainda falhou um penálti, aos 66 minutos, mas teve tempo para se redimir, ao selar o 4-0 final, aos 74, já depois de o paraguaio Julio Enciso colocar os gauleses na frente da eliminatória, aos 69.

Se os gauleses deram a volta, os gregos do AEK Atenas, com Filipe Relvas no ‘onze’, estiveram perto de fazer o mesmo, ao chegarem ao 3-0 face ao Rayo Vallecano, com dois golos do angolano Zini (13 e 51 minutos) e um do romeno Razvan Marin, de grande penalidade (36).

Depois de fazerem o mais difícil, os helénicos permitiram, porém, que Isi Palazón reduzisse (3-1), aos 60 minutos, no que acabou por ser o golo que decidiu a eliminatória.

No primeiro jogo do dia, os ucranianos do Shakhtar Donetsk não tiveram qualquer dificuldade perante o AZ Alkmaar, gerindo sem problemas os três golos de vantagem trazidos de Cracóvia.

O brasileiro Alisson Santana, que já tinha ‘bisado’ na primeira mão, sentenciou em definitivo a eliminatória aos 58 minutos, em contra-ataque, de nada valendo aos locais a reviravolta, com tentos do dinamarquês Isak Jensen, aos 73, de livre direto, e do checo Matej Sin, aos 80.

A última palavra ainda foi, aliás, dos ‘brasileiros’ do Shakhtar, que apontaram o 2-2 final, aos 83 minutos, por intermédio de Luca Meirelles, vencendo a eliminatória por 5-2.

Os Países Baixos viram, assim, cair o seu último sobrevivente, numa época globalmente falhada para os neerlandeses, que perderam o sexto lugar do ranking da UEFA para Portugal e já não vão ter três equipas na ‘Champions’ 2027/28.

Por seu lado, o Shakhtar Donetsk, vencedor da Taça UEFA em 2008/09, vai defrontar os ingleses do Crystal Palace, que, depois do 3-0 caseiro, sentenciaram em definitivo a eliminatória em Florença com um golo do senegalês Ismaila Sarr, aos 17 minutos.

Com tudo resolvido, a formação transalpina conseguiu chegar ao triunfo no jogo, por 2-1, com um tento do islandês Albert Gudmundsson, aos 30 minutos, e outro do ex-benfiquista Cher Ndour, aos 53.

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