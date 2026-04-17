- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-
Itália
Inter cada vez mais perto do título
17 abr, 2026 - 23:19 • Lusa
O Nápoles – segundo classificado – está a 12 pontos, mas ainda não jogou nesta jornada.
O Inter somou a terceira vitória seguida na Liga italiana de futebol, ao receber e bater o Cagliari (3-0), na 33.ª jornada, e só um desastre poderá afastar os ‘nerazzurri’ do título.
Com este triunfo, o líder Inter passou a ter, à condição, 12 pontos de vantagem sobre o Nápoles, segundo classificado e atual campeão, que nesta ronda recebe sábado a Lazio.
Mesmo que os napolitanos vençam os romanos, só uma verdadeiro descalabro poderá afastar o emblema de Milão do 21º ‘scudetto’ da sua história.
Após uma primeira parte sem golos, o francês Marcus Thuram, aos 52 minutos, Barella, aos 56, e o polaco Zielinksi, aos 90+2, resolveram a partida para o Inter, perante um Cagliari que contou com o central português José Pedro na equipa titular.
Por seu lado, num cenário bem diferente, o Cagliari segue na luta pela manutenção, estado para já no 16.º posto, seis pontos acima da zona de descida.
No arranque da ronda, o Como sofreu um duro golpe na luta pela Liga dos Campeões, ao cair no campo do Sassuolo, por 2-1, com o angolano M'Bala Nzola em destaque na equipa da casa, com um golo e uma assistência.
O Como é quinto posicionado, com 58 pontos, a dois da Juventus, quarta, situação que poderá alterar-se com o decorrer da ronda.
- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-