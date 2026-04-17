Locatelli renova com Juventus
17 abr, 2026 - 21:13 • Lusa
Médio internacional começou a carreira no Milan.
Manuel Locatelli, médio da Juventus e campeão com a Itália no Euro'2020, renovou contrato com a equipa de Turim até 2030, divulgou esta sexta-feira o atual quarto classificado da Serie A no seu site oficial.
O jogador de 28 anos, colega de equipa do internacional português Francisco Conceição, vive a quinta temporada na Juventus, as duas primeiras por empréstimo do Sassuolo, e assinou novo vínculo até 30 de junho de 2030.
Locatelli fez a sua formação no Milan, e também iniciou a carreira no emblema rossoneri, passando depois precisamente pelo Sassuolo, antes de chegar a Turim.
Com 36 jogos e três golos pela seleção italiana, o médio fez parte da equipa transalpina que conquistou o Euro2020, que acabou por ser disputado em 2021 devido à pandemia da Covid-19.
