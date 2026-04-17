Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Itália

Locatelli renova com Juventus

17 abr, 2026 - 21:13 • Lusa

Médio internacional começou a carreira no Milan.

Manuel Locatelli, médio da Juventus e campeão com a Itália no Euro'2020, renovou contrato com a equipa de Turim até 2030, divulgou esta sexta-feira o atual quarto classificado da Serie A no seu site oficial.

O jogador de 28 anos, colega de equipa do internacional português Francisco Conceição, vive a quinta temporada na Juventus, as duas primeiras por empréstimo do Sassuolo, e assinou novo vínculo até 30 de junho de 2030.

Locatelli fez a sua formação no Milan, e também iniciou a carreira no emblema rossoneri, passando depois precisamente pelo Sassuolo, antes de chegar a Turim.

Com 36 jogos e três golos pela seleção italiana, o médio fez parte da equipa transalpina que conquistou o Euro2020, que acabou por ser disputado em 2021 devido à pandemia da Covid-19.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Entrevista

