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Salvador. "Grande vitória" do Sp. Braga

17 abr, 2026 - 00:02

O Sp. Braga está nas meias-finais da Liga Europa.

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O presidente do Sp. Braga, António Salvador, fala em "grande vitória" que permite aos arsenalistas estarem de regresso às meias-finais da Liga Europa.

O líder dos “guerreiros do Minho” reforça que o futebol português "merece mais respeito e ser mais valorizado".

Exibição

"Equipa de carácter, que sempre acreditou, unida. Foi um caminho longo que nos trouxe até aqui. Começou a 24 de julho, vai uma época muito longa, temos feito um percurso silencioso, muitas vezes nem dão por ela que existimos, mas estamos na meia final da Liga Europa. Às vezes dou por mim a pensar como não valorizamos tanto o que temos de bom que é o futebol português. O que o Sp. Braga fez, o que o Sporting e o FC Porto e também o Benfica fizeram, faz-nos ter que valorizar mais. É demonstração de que temos qualidade, que o futebol português merece mais respeito, ser mais valorizado. Agora é pensar na meia-final, pensar no Friburgo. Não há favoritos. Temos sido uma equipa humilde, que nunca desiste, que é solidária. Depois ter sorte e ver o que acontece".

Orgulho

"Sentimento de orgulho. Orgulho para cidade, adeptos, felicitá-los por este trajeto. Começaram connosco desde o primeiro jogo, deram-nos ânimo para chegarmos até aqui e estarmos nas meias-finais. Deve-se a eles, ao staff, ao treinador, que tem sido incansável e muitas vezes massacrado. Hoje provámos que não foi só uma vitória"

Crença na final:

"Acreditamos sempre e disse-lhes no último jogo da fase regular que acreditava que podíamos chegar à final. Que acreditassem que, independentemente do adversário, podia ser possível. Acreditaram e têm feito cada eliminatória como uma final. A equipa acreditou sempre, mesmo a perder 2-0"

Campeonato:

"Temos de valorizar o futebol português que numa altura em que se fala de centralização, quadros competitivos, competitividade, todos devemos valorizá-lo mais"

Ruído:

"O que disse é que começámos um percurso longo muitas vezes silencioso. O que quero dizer é que tanto o Sp. Braga como os seus dirigentes têm respeito pelo futebol português e um compromisso em valorizar o futebol português e não criar ruído. "

O Sp. Braga derrotou o Betis, por 4-2, e está nas meias-finais da Liga Europa. Os arsenalistas vão agora defrontar o Friburgo.

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