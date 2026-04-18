Manchester United vence Chelsea
18 abr, 2026 - 21:57
Bruno Fernandes fez a assistência.
O Manchester United derrotou o Chelsea, por 1-0, em partida da jornada 33 da liga inglesa.
O golo da vitória foi apontado por Matheus Cunha, aos 43 minutos, com assistência de Bruno Fernandes.
Os azuis dominaram o encontro, com 21 remates à baliza, mas sem eficácia.
Com este triunfo, o United mantém o terceiro posto da Premier League, com 58 pontos.
Já o Chelsea – que viu Enzo Fernandez lesionar-se - é sexto com 48 pontos.
