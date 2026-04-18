  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Inglaterra

Manchester United vence Chelsea

18 abr, 2026 - 21:57

Bruno Fernandes fez a assistência.

O Manchester United derrotou o Chelsea, por 1-0, em partida da jornada 33 da liga inglesa.

O golo da vitória foi apontado por Matheus Cunha, aos 43 minutos, com assistência de Bruno Fernandes.

Os azuis dominaram o encontro, com 21 remates à baliza, mas sem eficácia.

Com este triunfo, o United mantém o terceiro posto da Premier League, com 58 pontos.

Já o Chelsea – que viu Enzo Fernandez lesionar-se - é sexto com 48 pontos.

