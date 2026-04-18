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Miguel Cardoso está na final da Champions africana

18 abr, 2026 - 19:35 • Lusa

O outro finalista vai sair do duelo entre RS Berkane e o FAR Rabat.

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Os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, orientados pelo português Miguel Cardoso, apuraram-se para a final da Liga dos Campeões africana, ao vencerem o Esperance Tunis (1-0), no encontro da segunda mão das ‘meias’.

No Estádio Lucas Masterpieces Moripe, em Pretória, tal como no desafio da primeira mão das ‘meias’, na Tunísia, o colombiano Brayan Leon assinou o único golo da partida, aos 35 minutos.

A equipa treinada por Miguel Cardoso vai conhecer ainda este sábado o adversário da final da Champions africana, após o embate da segunda mão das meias-finais entre o RS Berkane e o FAR Rabat, orientado por Alexandre Santos, agendado para as 20h00.

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