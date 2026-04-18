  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Espanha

Taça do Rei sorri à Real Sociedad

18 abr, 2026 - 23:03

Português Gonçalo Guedes decisivo no clube basco.

A Real Sociedad derrota o Atlético Madrid, nas grandes penalidades, e conquista a Taça do Rei em futebol.

No tempo regulamentar as duas equipas empataram 2-2, com participação decisiva do português Gonçalo Guedes: fez uma assistência para o primeiro golo (de Barrenetxea) e sofreu a grande penalidade que redundou no segundo (apontado por Oyarzabal).

Já do lado colchonero os tentos foram apontados por Lookman e Julian Alvarez.

Esta é a terceira Taça do Rei conquistada pelo clube basco.

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar "agarrada" a questões ideológicas

