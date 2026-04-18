Taça do Rei sorri à Real Sociedad
18 abr, 2026 - 23:03
Português Gonçalo Guedes decisivo no clube basco.
A Real Sociedad derrota o Atlético Madrid, nas grandes penalidades, e conquista a Taça do Rei em futebol.
No tempo regulamentar as duas equipas empataram 2-2, com participação decisiva do português Gonçalo Guedes: fez uma assistência para o primeiro golo (de Barrenetxea) e sofreu a grande penalidade que redundou no segundo (apontado por Oyarzabal).
Já do lado colchonero os tentos foram apontados por Lookman e Julian Alvarez.
Esta é a terceira Taça do Rei conquistada pelo clube basco.
