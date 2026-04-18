Bola Branca
17 abr, 2026
Union Berlim. Estreia de Marie-Louise Eta não correu bem
18 abr, 2026 - 19:00
Derrota em casa da nova treinadora de Diogo Leite.
O Union Berlim perdeu, em casa, por 2-1, contra o Wolfsburgo na estreia da treinadora Marie-Louise Eta.
Eta é a primeira mulher a orientar uma partida da Bundesliga como treinadora principal. Vai orientar a equipa até final da época antes de, na nova temporada, pegar na principal equipa feminina do clube.
Patrick Wimmer e Pejcinovic marcaram para os visitantes. Oliver Burke ainda reduziu para a equipa da casa.
O Wolfsburgo não ganhava há 12 jogos.
Saiba Mais
