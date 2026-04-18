Union Berlim. Estreia de Marie-Louise Eta não correu bem

Derrota em casa da nova treinadora de Diogo Leite.

O Union Berlim perdeu, em casa, por 2-1, contra o Wolfsburgo na estreia da treinadora Marie-Louise Eta.

Eta é a primeira mulher a orientar uma partida da Bundesliga como treinadora principal. Vai orientar a equipa até final da época antes de, na nova temporada, pegar na principal equipa feminina do clube.

Patrick Wimmer e Pejcinovic marcaram para os visitantes. Oliver Burke ainda reduziu para a equipa da casa.

O Wolfsburgo não ganhava há 12 jogos.

