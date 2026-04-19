Alemanha
Bayern de Munique vence Estugarda e conquista a Bundesliga pela 35ª vez
19 abr, 2026 - 19:06 • Diogo Camilo
Clube da Baviera conquistou 13 das últimas 14 edições da Bundesliga. Bayern está ainda nas meias-finais da Liga dos Campeões e na meia final da Taça da Alemanha, tendo já vencido a Supertaça.
Os bávaros do Bayern de Munique venceram o Estugarda por 4-2 e sagraram-se campeões da Alemanha pela 35ª vez, ainda com quatro jornadas por se jogarem.
O Bayern aproveitou a derrota do Borussia Dortmund, no dia anterior frente ao Hoffenheim, e precisava apenas de um empate. Começou a perder, com um golo de Fuhrich, aos 21 minutos, mas cedo deu a volta ao resultado.
Com golos de Raphaël Guerreiro (31 minutos), Nicolas Jackson (33), Alphonso Davies (37) e Harry Kane (52), o Bayern caminhou para uma vitória confortável. Até ao final, mais um golo, por Chema Andres, para o 4-2 final.
Com o resultado, o Bayern lidera a liga com 79 pontos e conquista o bicampeonato, vencendo 13 das últimas 14 edições da Bundesliga. O clube está ainda nas meias-finais da Liga dos Campeões e na meia final da Taça da Alemanha, tendo já vencido a Supertaça.
