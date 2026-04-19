Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Alemanha

Bayern de Munique vence Estugarda e conquista a Bundesliga pela 35ª vez

19 abr, 2026 - 19:06 • Diogo Camilo

Clube da Baviera conquistou 13 das últimas 14 edições da Bundesliga. Bayern está ainda nas meias-finais da Liga dos Campeões e na meia final da Taça da Alemanha, tendo já vencido a Supertaça.

A+ / A-

Os bávaros do Bayern de Munique venceram o Estugarda por 4-2 e sagraram-se campeões da Alemanha pela 35ª vez, ainda com quatro jornadas por se jogarem.

O Bayern aproveitou a derrota do Borussia Dortmund, no dia anterior frente ao Hoffenheim, e precisava apenas de um empate. Começou a perder, com um golo de Fuhrich, aos 21 minutos, mas cedo deu a volta ao resultado.

Com golos de Raphaël Guerreiro (31 minutos), Nicolas Jackson (33), Alphonso Davies (37) e Harry Kane (52), o Bayern caminhou para uma vitória confortável. Até ao final, mais um golo, por Chema Andres, para o 4-2 final.

Com o resultado, o Bayern lidera a liga com 79 pontos e conquista o bicampeonato, vencendo 13 das últimas 14 edições da Bundesliga. O clube está ainda nas meias-finais da Liga dos Campeões e na meia final da Taça da Alemanha, tendo já vencido a Supertaça.

Tópicos
Facebook
Twitter
Comentar
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

