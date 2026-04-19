- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-
Em Destaque
Al Nassr – Al Wasl
Jesus goleia Rui Vitória
19 abr, 2026 - 17:32
Partida disputada no Dubai.
O Al Nassr, de Jorge Jesus, goleou o Al Wasl, de Rui Vitória, e está nas meias-finais da Champions 2 da Ásia.
Os golos foram apontados por Cristiano Ronaldo, Inigo Martinez, Amri e Sadio Mané. Destaque ainda para João Félix, que fez duas assistências.
O Al Nassr vai agora defrontar o vencedor do Al Ahli (Qatar) e Al Hussein (Jordânia).
CR7 chegou este domingo aos 969 golos na carreira.
Comentários