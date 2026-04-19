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Regra de teste

“Lei Wenger” de fora de jogo valida golo no Canadá

19 abr, 2026 - 16:10

Fora de jogo só conta se o corpo estiver completamente avançado. Veja as imagens.

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A liga canadiana de futebol está a testar a nova lei de fora de jogo, criada pelo treinador Arsene Wenger, e, pela primeira vez, foi validado um golo que não seria em qualquer outra parte do mundo.

A “lei Wenger” determina que só há fora de jogo se o corpo do avançado estiver totalmente à frente do defesa.

O lance ocorreu durante a partida entre Pacific FC e Halifax Wanderers, que terminou 2-2. Alejandro Díaz marcou e não tinha o seu corpo totalmente à frente do último defesa do Halifax Wanderers.

De recordar que o treinador Arsene Wenger é agora chefe do desenvolvimento global do futebol da FIFA.

Veja AQUI as imagens:

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