“Lei Wenger” de fora de jogo valida golo no Canadá

A liga canadiana de futebol está a testar a nova lei de fora de jogo, criada pelo treinador Arsene Wenger, e, pela primeira vez, foi validado um golo que não seria em qualquer outra parte do mundo.

A “lei Wenger” determina que só há fora de jogo se o corpo do avançado estiver totalmente à frente do defesa.

O lance ocorreu durante a partida entre Pacific FC e Halifax Wanderers, que terminou 2-2. Alejandro Díaz marcou e não tinha o seu corpo totalmente à frente do último defesa do Halifax Wanderers.

De recordar que o treinador Arsene Wenger é agora chefe do desenvolvimento global do futebol da FIFA.

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