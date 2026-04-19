Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Inglaterra

Man. City vence Arsenal e aproxima-se da liderança da Premier League

19 abr, 2026 - 18:31 • Diogo Camilo

Equipa de Manchester pode igualar os londrinos se vencerem o encontro com o Burnley em atraso.

A+ / A-

O Manchester City venceu este domingo o Arsenal por 2-1 no jogo grande da jornada 33 da Premier League, que pode colocar as duas equipas igualadas no comando da liga inglesa.

Depois de um início nervoso, com oportunidades de parte a parte, o primeiro golo do jogo foi dos cityzens, marcado por Rayan Cherki, numa excelente jogada individual aos 16 minutos, após passe de Matheus Nunes.

Dois minutos depois, depois de um passe para trás, Donnarumma estava desatento e comete um erro após pressão de Kai Havertz, que empata a partida aos 18 minutos.

O jogo chegou empatado ao intervalo e o City começou melhor a segunda parte, marcando o 2-1 aos 65 minutos, pelo inevitável Erling Haaland.

Até ao final do jogo, o Arsenal teve duas bolas nos postes, por Gabriel e Eze, mas não conseguiu virar o resultado.

Com a derrota, os londrinos podem agora ver o Manchester City roubar a liderança, se vencerem frente ao Burnley no jogo em atraso que têm.

O Arsenal mantêm os seus 70 pontos, o City tem agora 67 e uma vitória deixa o título preso por diferença de golos a cinco jornadas do fim.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)