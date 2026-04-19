Man. City vence Arsenal e aproxima-se da liderança da Premier League

O Manchester City venceu este domingo o Arsenal por 2-1 no jogo grande da jornada 33 da Premier League, que pode colocar as duas equipas igualadas no comando da liga inglesa.

Depois de um início nervoso, com oportunidades de parte a parte, o primeiro golo do jogo foi dos cityzens, marcado por Rayan Cherki, numa excelente jogada individual aos 16 minutos, após passe de Matheus Nunes.

Dois minutos depois, depois de um passe para trás, Donnarumma estava desatento e comete um erro após pressão de Kai Havertz, que empata a partida aos 18 minutos.

O jogo chegou empatado ao intervalo e o City começou melhor a segunda parte, marcando o 2-1 aos 65 minutos, pelo inevitável Erling Haaland.

Até ao final do jogo, o Arsenal teve duas bolas nos postes, por Gabriel e Eze, mas não conseguiu virar o resultado.

Com a derrota, os londrinos podem agora ver o Manchester City roubar a liderança, se vencerem frente ao Burnley no jogo em atraso que têm.

O Arsenal mantêm os seus 70 pontos, o City tem agora 67 e uma vitória deixa o título preso por diferença de golos a cinco jornadas do fim.