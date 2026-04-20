Arteta tem 536 dias na liderança da Premier League e zero títulos

Numa altura em que os matemáticos e os românticos do futebol se digladiam por qual tem mais importância, se os números ou a história que os nossos olhos lêem, é preciso não esquecer que há também números que contam histórias. Para Mikel Arteta, é uma história com quatro finais infelizes e que se encaminha para um quinto desfecho sem glória. Passam-se 2.307 dias desde que o espanhol fez o primeiro jogo como treinador do Arsenal. Mais concretamente, passam-se 1.614 dias de atividade na Premier League (entre as primeira e última jornadas de cada edição). Com Arteta, os "gunners" estiveram na liderança da Premier League durante 536 dias, o que dá uma percentagem de 33,21%. Ou seja, Mikel Arteta liderou o campeonato por um terço do tempo desde que está ao comando do Arsenal. Foi campeão zero vezes. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

No mesmo período, o Manchester City de Pep Guardiola liderou a Premier League por 452 dias, 28,00%. Foi quatro vezes campeão e arrisca-se, esta temporada, a chegar ao quinto título, depois de uma época em que não ocupa o primeiro lugar desde o dia 21 de agosto de 2025. A equipa de Ruben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva passou a depender apenas de si para ser campeã, no domingo, depois de vencer na receção ao Arsenal, por 2-1. O City está três pontos atrás do rival londrino, com um jogo em atraso. A diferença de golos poderá ser o fator decisivo. Ambos dependem, em simultâneo, só de si e um do outro. Será um destino cruel para o Arsenal, que esta temporada leva 205 dias no primeiro lugar — e lidera de forma ininterrupta desde 4 de outubro. Para se perceber o mau momento de forma do Arsenal, basta considerar que os "gunners" têm apenas sete derrotas nos 55 jogos que até agora disputaram esta época. Três nos primeiros 49, quatro nos últimos seis.

É uma hecatombe familiar para os adeptos do Arsenal. A primeira do século XXI foi em 2002/03, quando a equipa londrina, com tudo para revalidar o título, deixou escapar uma vantagem de oito pontos para o Manchester United de Sir Alex Ferguson. As feridas sarariam na temporada seguinte, com o título dos "Invencíveis" de 2004. A história repetiu-se em 2007/08. Novamente com Arsène Wenger, o Arsenal liderava, à jornada 26, com cinco pontos de vantagem. Uma sequência de quatro empates e uma derrota nos cinco jogos seguintes deitaram por terra as esperanças de conquistar o campeonato. Saltamos mais seis anos em frente, para a época 2013/14. A 7 de fevereiro, o Arsenal liderava a Premier League. Uma goleada no terreno do Liverpool, por 5-1, no dia seguinte, foi um duro augúrio do que se avizinhava. As lesões de Aaron Ramsey e Mesut Özil deixaram a equipa coxa e, no final, Wenger e companhia tiveram de se contentar com o quarto lugar. A maior escorregadela na casca de banana do Arsenal, até ver, talvez tenha acontecido há três épocas, em 2022/23. Já com Arteta, os "gunners" sentaram-se no primeiro lugar em agosto e não largaram o assento. Até abril. Três empates consecutivos e uma goleada em Manchester, por 4-1, esvaziaram o balão arsenalista e catapultaram o City para o título. Soa familiar, não soa? Nessa época, o Arsenal passou 248 dias no topo da tabela. Foi um recorde histórico da primeira divisão inglesa, independentemente do nome e do formato: nunca uma equipa estivera tantos dias na liderança e não se sagrara campeã no final. Em 2023/24, o Arsenal só perdeu pontos em dois jogos, desde 20 de janeiro: um nulo a 31 de março com o Manchester City, que deixou tudo na mesma, e uma derrota a 14 de abril, por 2-0, com o Aston Villa. Essa derrota foi fatal. A equipa de Arteta era líder, com um ponto sobre o City, e com isso caiu para o segundo lugar. A partir daí, passou as cinco jornadas finais a olhar para cima, à espera de um deslize do rival que nunca chegou.