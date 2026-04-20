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Futebol Internacional
Bernardo ganhou uma bola de cabeça a Gyökeres e isso deu asneira. Literalmente: Sky Sports pediu desculpa
20 abr, 2026 - 10:50 • Hugo Tavares da Silva
Haaland resolveu o Arsenal-City, lançando a Premier League para um delirante caos emocional, e resolveu também chamar "f%$#ing Cannavaro" a Bernardo Silva.
Os rumores eram importantes. A saída de Bernardo Silva do Manchester City era um segredo mais ou menos mal guardado. Pep Guardiola aborreceu-se naquele seu jeito ainda por se aborrecer e disse que era bom que o jogador lhe dissesse antes de ele anunciar a decisão. Na mesma altura, Pep Lijnders, o adjunto do catalão, confirmou que aquela história de amor acabava no fim da temporada.
Bernardo Silva vai vivendo uma lua de mel ao contrário. Se chegou ali como um futebolista que aparentava ser especial, agora sai como lenda. Os elogios atropelam-se uns aos outros. Guardiola diz que chora se falar demasiado nele. Adora-lhe a inteligência, o saber tudo o que o jogo pede. Mikel Arteta, o agora treinador do Arsenal, esteve com o português quatro anos em Manchester e revelou que se apaixonou assim que o viu.
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Falam muito no compromisso do canhoto. Afinal, terá só perdido nove jogos em nove anos. Não se lesiona, é sério, comprometido, uma besta competitiva, uma virtude que, por ter aquele jeito relaxado e um muitíssimo refinado talento, não associamos tanto a ele. Mas é isso tudo. Pep Guardiola disse até que o jogador olha sempre para o lado bom das coisas, que por isso mesmo será muitíssimo feliz com a mulher e filhos.
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Ele é tão tão tão comprometido que ganhou uma bola de cabeça a Viktor Gyökeres no City-Arsenal que pode ter virado a Premier League do avesso. Os cityzens venceram os londrinos, por 2-1, com um golaço do artista Cherki e agora, com menos um jogo, estão apenas a três pontos da equipa de Arteta. Mas dizia-se nestas linhas: Bernardo é tão tão tão comprometido que ganhou uma bola de cabeça a Gyökeres e isso deu asneira. Literalmente.
“Eu lembro-me que nesse cruzamento eu disse-lhe, depois de ele cabecear para fora [ganhando a Gyökeres], ‘foste como o c%&$# do Cannavaro’”, revelou o avançado norueguês, na entrevista pós-jogo ao lado de Bernardo Silva. A frase foi “you were like f%$&ing Cannavaro”.
Fabio Cannavaro foi um defesa italiano que, com apenas 1.76m, estava em todo o lado, era um leão e, como campeão do mundo, recebeu a Bola de Ouro em 2006. No próximo Mundial será adversário de Portugal, como selecionador do Uzbequistão.
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O jornalista pediu contenção verbal a Haaland, conta o “The Athletic”, e este respondeu: “Vá lá, dizemos asneiras a vida toda. Eu só disse ao Bernie que ele foi como o Cannavaro, não vou fazer aqui um discurso emocional, mas foste muito bom como habitualmente”, disse o nórdico ao português.
Depois deste incidente caricato e com uma bela referência que certamente vai angustiar ainda mais o povo italiano, que fica pela terceira vez fora de um Campeonato do Mundo, a Sky Sports pediu desculpa aos telespectadores pelo termo usado por Erling Haaland.
O que se segue para Bernardo Silva ninguém sabe. Aos 31 anos e ainda com uma disponibilidade física para a elite – falta saber se a fadiga mental acompanha ou não –, os rumores de interessados são muitos. Do Benfica à Juventus, passando pela Arábia Saudita e até ao inusitado interesse do River Plate, o canhoto poderá escolher certamente.
Depois de seis títulos ingleses em oito anos, pisca agora o olho ao sétimo na 9ª época, quando supostamente já estaria entregue ao Arsenal. Os adeptos do City ainda têm sete jogos (talvez oito, se chegarem à final da FA Cup) para desfrutarem do futebol virtuoso e útil do lisboeta. E mais, claro, se acompanharem a seleção portuguesa no Campeonato do Mundo.
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