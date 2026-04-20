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Flamengo de Jardim vence e supera arranque de Filipe Luís. "Não gosto de comparações"

20 abr, 2026 - 09:35 • Inês Braga Sampaio

Treinador português tem 84% de vitórias à frente do clube do Rio de Janeiro, depois do triunfo, por 2-0, sobre o Bahia, que lhe permite manter a perseguição ao Palmeiras.

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O Flamengo, do treinador português Leonardo Jardim, venceu na receção ao Bahia, por 2-0, na madrugada desta segunda-feira, e não desarmou na perseguição ao líder do Brasileirão, o Palmeiras, que também ganhou.

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Com praticamente o dobro dos remates do adversário, o Flamengo fica a queixar-se de falta de eficácia para chegar à goleada. Marcaram Giorgian de Arrascaeta, aos 17 minutos, e Lucas Paquetá, aos 80.

Com 84% de vitórias, Leonardo Jardim já superou o arranque de Filipe Luís no Fla, além de ter o melhor ataque da Libertadores, e o terceiro melhor ataque e a segunda melhor defesa do Brasileirão. Ainda assim, o técnico português salienta que não faz sentido estar a fazer contas.

"Não gosto de fazer muitas comparações com o passado. O Filipe, o [Jorge] Jesus são treinadores extremamente vencedores e campeões no Brasil. Eu estou a iniciar um projeto. Mas estou satisfeito por as coisas estarem a começar de forma positiva", assume, em conferência de imprensa.

O Flamengo chega aos 23 pontos, seis atrás do Palmeiras e com os mesmos do Fluminense, ainda que tenha menos um jogo disputado.

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