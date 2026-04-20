Oito anos e muitos portugueses depois, Wolverhampton cai da Premier League

O empate desta segunda-feira entre Crystal Palace e West Ham, sem golos, confirmou a despromoção do Wolverhampton da Premier League, clube com profunda ligação portuguesa nos últimos anos.

O Wolves esteve oito temporadas no principal escalão do futebol inglês depois de ter conquistado o Championship em 2017/18, com Nuno Espirito Santo no comando técnico.

Ao longo dos anos, o clube teve fortes ligações a Portugal através do empresário Jorge Mendes, conselheiro da empresa que detém o clube.

Esse é o principal motivo que explica o Wolves se ter tornado o clube "mais português" da Premier League e foi porta de entrada de vários portugueses no campeonato mais cotado do mundo.

Vários internacionais como Diogo Jota, Ruben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Rui Patrício, José Sá, Ivan Cavaleiro, Nelson Semedo, Toti Gomes, Matheus Nunes e Fábio Silva alinharam pela equipa ao longo de quase uma década.

Das oito temporadas ao mais alto nível, destacam-se as duas primeiras, com dois sétimos lugares consecutivos que permitiram ao Wolverhampton jogar competições europeias.

O clube foi descendo de capacidade, chegou ainda a ser treinado por Bruno Lage e Vítor Pereira, que evitou a queda no ano passado, mas o desinvestimento na equipa conduziu mesmo à despromoção em 2026.

O treinador galês Rob Edwards ainda deu esperança à equipa, mas a descida parecia um cenário quase garantido desde bem cedo na temporada.

A equipa conta atualmente com os portugueses José Sá, Toti Gomes e Rodrigo Gomes, para lá de vários lusos na equipa técnica.