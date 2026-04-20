Palmeiras vence Athletico-PR a jogar sem Abel e com dez

O Palmeiras, de Abel Ferreira, manteve distâncias na liderança do Brasileirão, ao receber e bater o Athletico Paranaense, por 1-0, mesmo sem o treinador português no banco e a jogar a segunda parte com dez.

O jogo foi resolvido cedo, com um golo de Gustavo Gómez aos 15 minutos.

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Ao minuto 47, Murilo Cerqueira viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Palmeiras reduzido a dez jogadores. Ainda assim, a equipa paulista segurou o controlo do jogo e não sofreu o empate.

Abel não esteve no banco, devido a um castigo de sete jogos que está a cumprir. Este foi o quarto. Em protesto motivado pela suspensão do treinador português, o Palmeiras está em "blackout" mediático.

O Palmeiras mantém seis pontos de vantagem para o Flamengo, segundo classificado com um jogo a menos, e para o Fluminense, terceiro.