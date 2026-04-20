Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Brasileirão

Palmeiras vence Athletico-PR a jogar sem Abel e com dez

20 abr, 2026 - 08:21 • Inês Braga Sampaio

Treinador português está a cumprir castigo de sete jogos. Palmeiras mantém vantagem na liderança do Brasileirão.

A+ / A-

O Palmeiras, de Abel Ferreira, manteve distâncias na liderança do Brasileirão, ao receber e bater o Athletico Paranaense, por 1-0, mesmo sem o treinador português no banco e a jogar a segunda parte com dez.

O jogo foi resolvido cedo, com um golo de Gustavo Gómez aos 15 minutos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao minuto 47, Murilo Cerqueira viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Palmeiras reduzido a dez jogadores. Ainda assim, a equipa paulista segurou o controlo do jogo e não sofreu o empate.

Abel não esteve no banco, devido a um castigo de sete jogos que está a cumprir. Este foi o quarto. Em protesto motivado pela suspensão do treinador português, o Palmeiras está em "blackout" mediático.

O Palmeiras mantém seis pontos de vantagem para o Flamengo, segundo classificado com um jogo a menos, e para o Fluminense, terceiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)