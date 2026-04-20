Sistema semiautomático de fora do jogo na liga espanhola em 2026/27

O presidente da Liga espanhola de futebol garantiu hoje que o sistema semiautomático de fora de jogo vai ser implementado na próxima temporada nos dois primeiros escalões, ambicionando que o seja a partir da primeira jornada.

"Já está em curso. Agora depende de algumas questões tecnológicas, mas estará em funcionamento na próxima época e espero que desde a primeira jornada", afirmou Javier Tebas.

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O novo sistema semiautomático para a deteção de situações de fora de jogo utiliza câmaras e sensores para auxiliar os árbitros a identificarem quando um jogador está em posição irregular.

Javier Tebas reafirmou este compromisso da LaLiga após ter participado numa conferência sobre geopolítica e desporto organizada pelo organismo que lidera na sede do Centro Superior de Estudos de Defesa Nacional (CESEDEN), em Madrid.