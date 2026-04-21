Botafogo de Franclim Carvalho impedido inscrever jogadores por três mercados

A FIFA impôs ao Botafogo, clube treinado pelo português Franclim Carvalho, a sanção de impedimento de inscrição de novos jogadores por três janelas de transferências.

Em causa a falta de pagamento a outros clubes. De acordo com a imprensa brasileira, o Botafogo ainda deve dinheiro ao Ludogorets, da Bulgária, pela compra de Rwan Cruz, a troco de oito milhões de euros.

Este "transfer ban" surge já depois de, no início de abril, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da Confederação Brasileira de Futebol ter imposto ao Botafogo um impedimento de inscrição de jogadores por seis meses.

Já em dezembro de 2025, a FIFA tinha impedido o Botafogo de inscrever jogadores, por falta de pagamento pela compra do argentino Thiago Almada ao Atlanta United, dos Estados Unidos. No entanto, os dois clubes chegaram a acordo.