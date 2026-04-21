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FIFA
Botafogo de Franclim Carvalho impedido inscrever jogadores por três mercados
21 abr, 2026 - 09:36 • Inês Braga Sampaio
Segundo a imprensa brasileira, o Botafogo deve dinheiro ao Ludogorets pela compra de Rwan Cruz, por oito milhões de euros. É mais um de uma sucessão de "transfer bans".
A FIFA impôs ao Botafogo, clube treinado pelo português Franclim Carvalho, a sanção de impedimento de inscrição de novos jogadores por três janelas de transferências.
Em causa a falta de pagamento a outros clubes. De acordo com a imprensa brasileira, o Botafogo ainda deve dinheiro ao Ludogorets, da Bulgária, pela compra de Rwan Cruz, a troco de oito milhões de euros.
Este "transfer ban" surge já depois de, no início de abril, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da Confederação Brasileira de Futebol ter imposto ao Botafogo um impedimento de inscrição de jogadores por seis meses.
Já em dezembro de 2025, a FIFA tinha impedido o Botafogo de inscrever jogadores, por falta de pagamento pela compra do argentino Thiago Almada ao Atlanta United, dos Estados Unidos. No entanto, os dois clubes chegaram a acordo.
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