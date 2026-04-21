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Dez anos depois do título da Premier League, Leicester City afunda na terceira divisão

21 abr, 2026 - 21:51 • Eduardo Soares da Silva

Equipa de Ricardo Pereira desce pelo segundo ano consecutivo, numa época em que cumpre uma década desde o feito improvável de conquistar a Premier League.

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Com o empate desta noite frente ao Hull, o Leicester City confirmou a despromoção à League One, o terceiro escalão do futebol inglês, apenas dez anos depois do clube ter conquistado o título mais improvável e épico da história moderna da Premier League.

Os tempos de Mahrez, Vardy e Kanté já ficaram para trás no Leicester, que depois de ter descido do primeiro escalão há um ano, volta a descer mais um patamar.

O empate na receção ao Hull, a dois golos, confirmou o cenário numa temporada muito difícil para os "foxes".

O internacional português Ricardo Pereira, na sua oitava época no clube, foi um dos que ficou no Leicester após a despromoção e desce agora ao terceiro escalão.

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