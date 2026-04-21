Dez anos depois do título da Premier League, Leicester City afunda na terceira divisão

Com o empate desta noite frente ao Hull, o Leicester City confirmou a despromoção à League One, o terceiro escalão do futebol inglês, apenas dez anos depois do clube ter conquistado o título mais improvável e épico da história moderna da Premier League.

Os tempos de Mahrez, Vardy e Kanté já ficaram para trás no Leicester, que depois de ter descido do primeiro escalão há um ano, volta a descer mais um patamar.

O empate na receção ao Hull, a dois golos, confirmou o cenário numa temporada muito difícil para os "foxes".

O internacional português Ricardo Pereira, na sua oitava época no clube, foi um dos que ficou no Leicester após a despromoção e desce agora ao terceiro escalão.