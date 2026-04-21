Ex-Benfica Alamara Djabi "gravemente ferido" em esfaqueamento na Dinamarca

21 abr, 2026 - 09:00 • Inês Braga Sampaio

Médio luso-guineense, de 19 anos, teve de ser submetido a duas cirurgias de emergência. Já acordou de um coma induzido e encontra-se "bem, dadas as circunstâncias".

O luso-guineense Alamara Djabi, que foi formado no Benfica e passou também pelo Mafra, ficou "gravemente ferido" após ser esfaqueado, na Dinamarca, e teve de ser submetido a duas cirurgias de emergência.

A notícia foi avançada, esta terça-feira, pelo Midtjylland, clube que Djabi representa desde 2023. Em comunicado, a equipa dinamarquesa informa que o médio, de 19 anos, "ficou gravemente ferido num esfaqueamento e está agora em condição estável, depois de duas operações".

"Ele já acordou de um coma induzido e encontra-se bem dadas as circunstâncias. O FC Midtjylland está em diálogo e colaboração estreitos com as autoridades e apoia-o e à sua família", pode ler-se.

A polícia informa que já identificou um suspeito do esfaqueamento, que ocorreu no domingo à noite, em Herning, cidade do Midtjylland. Trata-se de um homem de 20 anos, chamado Moussa Habib Jensen. As autoridades estão à sua procura e pedem ajuda ao público para o encontrar.

Nascido em Bissau, na Guiné-Bissau, Alamara Djabi iniciou a sua formação no Desportivo dos Olivais e Moscavide, antes de ingressar nas camadas jovens do Benfica. Continuou no Seixal por quatro temporadas, até rumar à Dinamarca, para completar a formação no Midtjylland, que na temporada passada o emprestou ao Mafra. Esta época, estreou-se pela equipa principal do clube dinamarquês, na Liga Europa, em agosto.

