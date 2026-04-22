Al Nassr na final da Champions 2 da Ásia
22 abr, 2026 - 19:08
O Gamba Osaka vai ser o adversário no jogo decisivo.
O Al Nassr goleou o Al Ahli, do Qatar, por 5-1, e está na final da Champions 2 da Ásia.
A primeira parte teve um ritmo frenético e terminou com vantagem para a equipa de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, por 3-1.
Houve ainda um penálti desperdiçado pelo ex-Benfica Julian Draxler (pelo Al Ahli) e um golo anulado (ao Al Nassr).
Na segunda parte, o Al-Nassr entrou a criar várias oportunidades, mas CR7 nem marcou.
Koman (que fez um hat-trick) e Al Hamdan marcaram os últimos dois tentos da partida.
Agora, na final, o Al Nassr vai defrontar o Gamba Osaka, no dia 16 de maio.
