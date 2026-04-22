  • Bola Branca 18h14
  • 22 abr, 2026
Al Nassr na final da Champions 2 da Ásia

22 abr, 2026 - 19:08

O Gamba Osaka vai ser o adversário no jogo decisivo.

O Al Nassr goleou o Al Ahli, do Qatar, por 5-1, e está na final da Champions 2 da Ásia.

A primeira parte teve um ritmo frenético e terminou com vantagem para a equipa de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, por 3-1.

Houve ainda um penálti desperdiçado pelo ex-Benfica Julian Draxler (pelo Al Ahli) e um golo anulado (ao Al Nassr).

Na segunda parte, o Al-Nassr entrou a criar várias oportunidades, mas CR7 nem marcou.

Koman (que fez um hat-trick) e Al Hamdan marcaram os últimos dois tentos da partida.

Agora, na final, o Al Nassr vai defrontar o Gamba Osaka, no dia 16 de maio.

Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 22 abr, 2026
Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)